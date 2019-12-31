"1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara" projesi kabul edildi

1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Türeli, Yeşilay'a sundukları "1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara" projesinin kabul edildiği bildirildi.

Türeli, yaptığı açıklamada, daha önce hayata geçirdikleri "Hayata Sporla Yeşil Işık Yak" projesi ile yaklaşık 500 genci sporla buluşturduklarını söyledi.

Projeyle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıldığını belirten Türeli, şunları kaydetti:

"Sporla hayata tutunan gençlerimiz için ikinci bir proje hazırlamak istedik. Yeşilay Cemiyeti '1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara' projesini de kabul ederek ilçedeki gençlerimize çok büyük bir mutluluk yaşattı. Yeşilay ile proje protokol imzamızın ardından ilçemizde gençlerimizi yeşil sahalarda sporla buluşturacağız. Yeşilay'a teşekkür ederiz."