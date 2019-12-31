"1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara" projesi kabul edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor '1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara' projesi kabul edildi - Son Dakika Spor

"1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara" projesi kabul edildi

6 saat önce

1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Türeli, Yeşilay'a sundukları "1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara" projesinin kabul edildiği bildirildi.

1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Türeli, Yeşilay'a sundukları "1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara" projesinin kabul edildiği bildirildi.

Türeli, yaptığı açıklamada, daha önce hayata geçirdikleri "Hayata Sporla Yeşil Işık Yak" projesi ile yaklaşık 500 genci sporla buluşturduklarını söyledi.

Projeyle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıldığını belirten Türeli, şunları kaydetti:

"Sporla hayata tutunan gençlerimiz için ikinci bir proje hazırlamak istedik. Yeşilay Cemiyeti '1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara' projesini de kabul ederek ilçedeki gençlerimize çok büyük bir mutluluk yaşattı. Yeşilay ile proje protokol imzamızın ardından ilçemizde gençlerimizi yeşil sahalarda sporla buluşturacağız. Yeşilay'a teşekkür ederiz."

Malazgirt, Yeşilay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi!
Galatasaray'ın istediği Saracchi için resmi açıklama: Anlaşmaya vardık, evrak işleri kaldı Son dakika: Galatasaray'dan Florya müjdesi! Tesis yeniden kulübe kazandırıldı Galatasaray'ın transfer gündemindeki Samatta İstanbul'a geldi

Son Dakika Haberleri
20:42 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu - Son Dakika Spor
20:22 Benfica, Borussia Dortmundlu Weigl'i transfer etti - Son Dakika Spor
20:16 Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Transfer görüşmelerine başladık" - Son Dakika Spor
20:14 Konyaspor, Kocaman ile yola devam kararı aldı - Son Dakika Spor
20:14 Ndiaye Trabzonspor'da - Son Dakika Spor
19:25 Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi! - Son Dakika Spor
19:04 Galatasaray'ın istediği Saracchi için resmi açıklama: Anlaşmaya vardık, evrak işleri kaldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:50:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "1071 Malazgirt ile Yeni Ufuklara" projesi kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]