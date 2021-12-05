1071 Malazgirt Spor, Hasköy Yıldırım Spor Berabere Kaldı - Son Dakika

Muş 1. Amatör Ligi 5. hafta müsabakalarında Hasköy Yıldırım Spor ile 1071 Malazgirt Spor Kulübü 1-1 berabere kaldı.

Malazgirt Şehir Stadında oynanan mücadelede 1071 Malazgirt Spor Kulübü puanını 10'a yükseltti.

Maçı izleyen Malazgirt Kaymakamı Yiğit yaşar Demirer, 90 dakika boyunca centilmence mücadele ortaya koyan iki kulübü tebrik etti.

1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İsmail Türeli ise "Zorlu bir mücadeleydi. Hasköy ekibi profesyonel bir takım. Çok centilmence oynadılar. Amacımız bu maçtan galip ayrılmaktı fakat saha şartları takımların oyunu bozdu. Şampiyonluk yolunda yara almadan ilerlemeyi ümit ediyoruz." dedi.