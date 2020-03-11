1071 öğrenciye 'Malazgirt 1071' sineme filmi için bilet hediye edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 1071 öğrenciye 'Malazgirt 1071' sineme filmi için bilet hediye edilecek - Son Dakika

1071 öğrenciye 'Malazgirt 1071' sineme filmi için bilet hediye edilecek

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından 1071 öğrenciye, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Savaşı'nı beyazperdeye taşıyan 'Malazgirt 1071' sinema filmi için bilet hediye edilecek.

1071 öğrenciye 'Malazgirt 1071' sineme filmi için bilet hediye edilecek, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından 1071 öğrenciye, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Savaşı'nı beyazperdeye taşıyan 'Malazgirt 1071' sinema filmi için bilet hediye edilecek.


Türklere Anadolu'yu vatan yapan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'ni beyaz perdeye taşıyan "Malazgirt 1071" filmi, 13 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.


TRT ortak yapımında sinemaseverlerle buluşacak filmde, başrolleri Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran paylaştı.


Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında 26 Ağustos 1071'de gerçekleşen ve Alp Arslan'ın zaferiyle sonuçlanan savaşı işleyen filmi Nevşehirli öğrencilerin izlemeyebilmeleri için Belediye Başkanı Rasim Arı, ortaöğretim kurumlarındaki 1071 öğrenciye sinema bileti hediye edeceğini açıkladı.


Nice kahramanlıklarla dolu tarihimiz öğrenciler tarafından en iyi şekilde öğrenilmesini arzuladıklarını belirten Başkan Arı, "Tarihinden güç alan aziz milletimizin nice zaferlerinden birisi olan Malazgirt'i anlamak aynı zamanda 1000 yıldır bu topraklarda kalış sebebimizi anlamak olacaktır. Bu nedenle şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan Malazgirt'i konu edinen bu filmin tüm vatandaşlarımız, özellikle de öğrencilerimiz tarafından izlenmesini arzu ediyorum. Zamanımızın en önemli iletişim araçlarından birisi olan sinema vasıtasıyla öğrencilerimize milli bir bilinç ve şuur aşılanabilmesi için 1071 öğrenciye sinema bileti hediye edeceğiz" dedi. - NEVŞEHİR

Malazgirt, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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