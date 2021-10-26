Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar, bu kez de yeni imajıyla gündemde.
Adnan Oktar cezaevinde imaj değişikliği yaptı. Sakallarını uzatan Oktar'ın yeni halini, 'kedicik' ismiyle bilinen kadın müritleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Oktar'ın saç ve sakallarını uzattığı görülürken söz konusu fotoğrafın tarihinin 12 Ekim 2021 olduğu yazıldı. Oktar hayranları ise fotoğrafı paylaşarak övgü dolu ifadelerde bulundular.
İşte o paylaşım:
Son Dakika › Güncel › 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü - Son Dakika