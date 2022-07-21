1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın kediciğinden paylaşım: Seni çok seviyorum, çok özledim - Son Dakika
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1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın kediciğinden paylaşım: Seni çok seviyorum, çok özledim

21.07.2022 12:07

1075 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezaevindeyken saç ve sakalını daha da uzattığı gözlenen Adnan Oktar'ın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Yasemin Ayşe Kiriş, Oktar'a övgü dolu sözler kullandı. Oktar'ın kediciklerinden olan Kiriş, "Seni çok seviyorum, çok özledim" ifadesini kullandı.

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı.

SAÇINI VE SAKALINI UZATTI

Hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi'ne girdiğinden beri saç ve sakal uzatmaya başlayan Oktar'ın yeni görüntüsü bir hayli şaşırttı. Saçlarını daha da uzatan ve boyatan Oktar'ın, yeşil desenli gömleği ve aynı renklerdeki ceketi de dikkat çekti. Oktar'ın kilo verdiği de gözlerden kaçmadı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM, ÇOK ÖZLEDİM"

Adnan Oktar'ın cezaevindeki fotoğrafını paylaşan isimlerden biri de kediciklerden Yasemin Ayşe Kiriş oldu. Oktar'ın gözde kediciklerinden olan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Kiriş, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Seni çok seviyorum. Varlığın, sevgi gücün, samimiyetin, güzel ruhun, asaletin, inceliğin, cesaretin, dostluğun, Allah aşkın…Ve Allah'tan sana lütuf bu heybet gençlik keskin güzellik… Çok özledim" notunu düştü.

İşte kediciğin o paylaşımı;

Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali kediciği mest etti: Bu nasıl heybet, çok özledim
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Yasemin Ayşe Kiriş, Adnan Oktar, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın kediciğinden paylaşım: Seni çok seviyorum, çok özledim - Son Dakika


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