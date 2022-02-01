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108 bin TL'lik hırsızlık yapan şüpheli aynı gün yakalandı - Son Dakika

108 bin TL'lik hırsızlık yapan şüpheli aynı gün yakalandı

01.02.2022 15:07
108 bin TL'lik hırsızlık yapan şüpheli aynı gün yakalandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir şahsa ait 100 bin TL değerinde altın ve 8 bin TL çalan şüpheli Jandarma ekipleri tarafından aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir şahsa ait 100 bin TL değerinde altın ve 8 bin TL çalan şüpheli Jandarma ekipleri tarafından aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay; Korkuteli İlçesi Kevzer Mahallesinde 31 Ocak Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; D.B. isimli şahsa ait 100 bin TL değerinde 125 gram altın ve 8 bin TL çalındı. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırma neticesinde olayın A.M. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarafından aynı gün düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındı. - ANTALYA

108 bin TL'lik hırsızlık yapan şüpheli aynı gün yakalandı
108 bin TL'lik hırsızlık yapan şüpheli aynı gün yakalandı

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Türk Lirası, Korkuteli, Jandarma, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 108 bin TL'lik hırsızlık yapan şüpheli aynı gün yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 108 bin TL'lik hırsızlık yapan şüpheli aynı gün yakalandı - Son Dakika
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