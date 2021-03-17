108 Hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı - Son Dakika

108 Hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı

17.03.2021 10:01
108 Hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde geçen yıl geri dönüşümü sağlanan 108 hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı sağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde geçen yıl geri dönüşümü sağlanan 108 hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı sağlandı. Son 5 yılda dönüştürülen 703 gemiden ekonomiye sağlanan katkı ise 1,2 milyar doları geçti.

Gemi geri dönüşüm sektörü, demir çelik fabrikaları ve haddehanelerin hurda hammadde ihtiyaçlarının sağlanması ve hurda hammadde ithalatının düşürülmesine katkı sağlıyor. Türkiye'de gemi söküm bölgesi olan Aliağa'da 22 gemi geri dönüşüm firması faaliyet gösteriyor. Sökülmek üzere Türkiye'ye gelen gemiler incelenerek kayıt altına alınıyor. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü teknik elamanlarınca gemi yerinde inceleniyor ve söküm sahasının fiziki şartlara uyup uymadığı kontrol ediliyor.

Geçen yıl çelik ağırlıkları 855 bin ton olan 108 geminin geri dönüşümü sağlandı. Çelik ağırlıkların yüzde 14'ü kuru yük, yüzde 25'i platform, yüzde 4'ü romorkör, yüzde 1'i duba-barç, yüzde 11'i tanker, yüzde 19'u yolcu ve yüzde 26'sı da diğer gemilerden oluştu. 108 geminin geri dönüşümü ile ekonomiye yaklaşık 450 milyon ABD doları katkı sağlandı.

Son 5 yılda ise toplamda dönüştürülen 703 gemiden ekonomiye sağlanan katkı 1,2 milyar ABD dolarını geçti. Geçen yıl bin 300 kişinin doğrudan istihdam edildiği gemi geri dönüşüm sektöründe, dönüşüme bağlı olarak gelişen gemi yan sanayi, tekne bakım/tamir sanayi haddehaneler, müteahhitler, taşeronlar, nakliyeciler yardımcı hizmetler ile birlikte yaklaşık 10 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanmış oldu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 108 Hurda gemiden ekonomiye 450 milyon dolar katkı - Son Dakika Ekonomi


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