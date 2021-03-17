Geri dönüşümü yapılan 108 hurda gemi geçen yıl ekonomiye 450 milyon dolar katkı sağladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geçen yıl çelik ağırlıkları 855 bin ton olan 108 hurda gemi, geri dönüşümü yapılarak ekonomiye kazandırıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gemi geri dönüşüm sektörü, demir çelik fabrikaları ve haddehanelerin hurda ham madde ihtiyaçlarının sağlanması ve ithalatının düşürülmesine katkı sağlıyor.

Aliağa Gemi Söküm Bölgesi'nde 22 gemi geri dönüşüm firması faaliyet gösteriyor.

Sökülmek üzere Türkiye'ye getirilen gemiler, incelenerek kayıt altına alınıyor. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü teknik elamanlarınca gemi yerinde inceleniyor. Söküm sahasının fiziki şartlara uyup uymadığı kontrol edilip, gemilerin dönüşüm işlemi başlatılıyor.

Bu kapsamda geçen yıl çelik ağırlıkları 855 bin ton olan 108 geminin geri dönüşümü yapılarak, ekonomiye yaklaşık 450 milyon dolar katkı sağlandı.

Çelik ağırlıkların yüzde 14'ü kuru yük, yüzde 25'i platform, yüzde 4'ü römorkör, yüzde 1'i duba-barç, yüzde 11'i tanker, yüzde 19'u yolcu ve yüzde 26'sı da diğer gemilerden oluştu.

Son 5 yılda dönüştürülen 703 gemiden ekonomiye sağlanan katkı ise 1,2 milyar doları geçti.

10 bin kişiye dolaylı istihdam sağlandı

Gemi geri dönüşüm sektöründe geçen yıl 1300 kişi doğrudan istihdam edildi. Sektörde, dönüşüme bağlı olarak gelişen gemi yan sanayi, tekne bakım/tamir sanayi, haddehaneler, müteahhitler, taşeronlar, nakliyeciler, yardımcı hizmetlerle yaklaşık 10 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanmış oldu.