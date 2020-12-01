108 kiloluk yayın balığı, kilosu 50 liradan satışta - Son Dakika

ÇORUM'da, Kızılırmak Nehri üzerindeki Obruk Baraj gölünde balıkçıların ağına 2,5 metre boyunda, 108 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı. Dev balık, kilosu 50 TL'den satışa çıkarıldı.

Kentte, Kızılırmak Nehri'ndeki Obruk Baraj gölünde ava çıkan balıkçıların ağına dev yayın balığı takıldı. Tekne ile açıldıkları gölde attıkları ağı çeken balıkçılar, 2,5 metre boyunda, 108 kilogram ağırlığında yayın balığını yakaladı. Güçlükle tekneye alınan balık, tezgahta satışa çıkarıldı. Dev balığı görenler, cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çekti. Yayın balığı, kilosu 50 TL'den satışa çıkarıldı. Balıkçı Mahmut Karslıoğlu, dev yayın balığının ağlarına takıldığını belirterek, "Karaya çekmek için önce çok uğraştık. Gücümüz yetmediği için traktör devreye soktuk. Balığı satışa çıkardık. Çok sayıda müşterimiz sipariş verdi" dedi.