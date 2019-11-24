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108 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde yerle bir oldu
6 saat önce
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, 108 metre yüksekliğindeki eski bir banka binası kontrollü patlamayla yıkıldı.
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, 108 metre yüksekliğindeki eski bir banka binası kontrollü patlamayla yıkıldı. Geçen yıl eylül ayında çıkan bir yangında 3 itfaiye erine mezar olan yüksek yapı, yapılan denetlemelerde güvenli bulunmamış ve yıkılması kararlaştırılmıştı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:21
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