Son Dakika Haberleri: 108 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde yerle bir oldu
Son Dakika Dünya 108 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde yerle bir oldu - Son Dakika Dünya

108 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde yerle bir oldu

6 saat önce

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, 108 metre yüksekliğindeki eski bir banka binası kontrollü patlamayla yıkıldı.

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Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, 108 metre yüksekliğindeki eski bir banka binası kontrollü patlamayla yıkıldı. Geçen yıl eylül ayında çıkan bir yangında 3 itfaiye erine mezar olan yüksek yapı, yapılan denetlemelerde güvenli bulunmamış ve yıkılması kararlaştırılmıştı.View on euronews

108 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Güney Afrika, İtfaiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:21 
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