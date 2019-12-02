Son Dakika Haberleri: 108 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde yerle bir oldu
Son Dakika Dünya 108 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde yerle bir oldu - Son Dakika Dünya

108 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde yerle bir oldu

6 saat önce

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, 108 metre yüksekliğindeki eski bir banka binası kontrollü patlamayla yıkıldı. Geçen yıl eylül ayında çıkan bir yangında 3 itfaiye erine mezar olan yüksek yapı, yapılan denetlemelerde güvenli bulunmamış ve yıkılması kararlaştırılmıştı.

108 metre yüksekliğindeki bina saniyeler içinde yerle bir oldu, System.String[]

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde, 108 metre yüksekliğindeki eski bir banka binası kontrollü patlamayla yıkıldı.


Ülkenin yıkılan en yüksek ikinci binası bir dönem Bank of Lisbon'a ev sahipliği yapmıştı.

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Güney Afrika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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