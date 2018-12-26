Son Dakika Haberleri: 109 Bin Çocuğun Ücretsiz Diş Tedavisi Yapıldı

109 Bin Çocuğun Ücretsiz Diş Tedavisi Yapıldı

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 2014 yılından bu yana 5-14 yaş arası toplam 109 bin çocuğun ücretsiz diş tedavisi yapıldı.

109 Bin Çocuğun Ücretsiz Diş Tedavisi Yapıldı, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 2014 yılından bu yana 5-14 yaş arası toplam 109 bin çocuğun ücretsiz diş tedavisi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çocukların sağlıklı gülümsemeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'ndeki Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 2014 yılından bu yana 5-14 yaş arası toplam 109 bin çocuğun ücretsiz diş tedavisi yapıldı. Merkezde çocukların süt dişlerine kanal tedavisi, çürük oluşmasını engelleyici dolgu, çürük dişlere dolgu, detertraj, polisaj, diş çekimi ve diş minelerini güçlendirici flor uygulamaları gerçekleştiriliyor.

78 bin 368 çocuğa eğitim

Merkezdeki diş hekimleri sadece diş tedavisi gerçekleştirmiyor okul okul gezerek çocukları diş sağlığı konusunda da bilgilendiriyor. Su kapsamda 749 okulu ziyaret edilerek, 78 bin 368 çocuk ağız ve diş sağlığı ve doğru beslenme hakkında bilgilendirildi. Eğitimlerin sonunda çocuklara toplam 104 bin 958 adet diş fırçası ve diş macunu hediye edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:07 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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