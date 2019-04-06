109 Bin Yolcu ve 636 Uçağa Hizmet Verdik"
34 dakika önce
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "büyük göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminden dolayı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (İSG) yoğunluk meydana geldi.
Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul
Havalimanı'na "büyük göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminden dolayı Sabiha Gökçen
Havalimanı'nda (İSG) yoğunluk meydana geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı Operasyon Müdürü Göksu Güney
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük taşınma sırasında oluşan yoğunluktan dolayı bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.
Güney, taşınmanın başladığı günden bu yana gece saat 00.00 verilerine göre 109 bin yolcu ile 636 uçağa hizmet verdiklerini belirtti.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda genellikle yurt dışı uçuşlarında etkili olan yoğunluk, yurt içi uçuşlarında da yaşandı.
Yolcuların yoğunluktan olumsuz etkilenmemesi için Sabiha Gökçen Havalimanı ile çeşitli hava yolları tarafından uyarıları yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:43 Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı'ndaki Son Durum Havadan Görüntülendi
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