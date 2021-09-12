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109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti - Son Dakika

109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti

12.09.2021 10:52
109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti, System.String[]

109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti EXPO 2016 kulesinden atlayarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı Antalya'nın Aksu İlçesi'nde bulunan EXPO 2016'nın 109 metre yüksekliğindeki kulesinden aşağı atlayarak feci şekilde can...

109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti

EXPO 2016 kulesinden atlayarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu İlçesi'nde bulunan EXPO 2016'nın 109 metre yüksekliğindeki kulesinden aşağı atlayarak feci şekilde can veren gencin cenazesi, morgdan teslim alındı. Olayın ardından hemen morga gelerek cenazeyi teslim alan anne ve babası ise yakınlarının kollarında ayakta durabildi.

Olay, dün öğle saatlerinde EXPO 2016'nın içerisinde bulunan 109 metre yüksekliğindeki kulede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde EXPO 2016'nın güvenlik girişine gelen Efe Ustaoğlu görevlilere içeriyi gezmek istediğini belirtti. Bunun üzerine içeri giren genç, EXPO 2016 içerisinde farklı alanlarda bir süre fotoğraf çekti. Daha sonra ise 109 metre yüksekliğindeki kuleye çıkarak fotoğraf çekinmek istediğini söyledi. Kapıda görevli güvenlik görevlileri ise gence bir kişinin eşlik etmesi şartı ile izin verdi. Geç yanında bulunan güvenlik görevlisinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kendini 109 metre yüksekliğindeki kuleden boşluğa bıraktı.

Hayatını kaybettiği belirlendi

109 metre aşağıda hareketsiz yatan genç için durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Manavgat İlçesi'nden gezmeye gelmiş

Öte yandan gencin ailesi ile birlikte Manavgat İlçesi'nde yaşadığı ve bir kolejde lise 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Gencin ölümünün sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini derinden üzdüğü öğrenildi. İşlemlerinin ardından cenaze aileye teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen baba Beşir İhsan Ustaoğlu ve eşi ayakta durmakta güçlük çekti. Aile yakınlarının desteği ile ayakta durdu. Cenazenin bugün Manavgat İlçesi'nde aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Diğer taraftan olayla ilgili olarak ise Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti
109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti
109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti
109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti
109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti
109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti
109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti
109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti
109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti
109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti
109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti
109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti
109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti
109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti

Manavgat, Hisarcık, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 109 metreden atlayarak hayatını kaybeden gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti - Son Dakika


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