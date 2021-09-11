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109 metrelik kuleden atlayarak intihar etti! Yukarıya fotoğraf çekme bahanesiyle çıkmış - Son Dakika

109 metrelik kuleden atlayarak intihar etti! Yukarıya fotoğraf çekme bahanesiyle çıkmış

11.09.2021 15:28
109 metrelik kuleden atlayarak intihar etti! Yukarıya fotoğraf çekme bahanesiyle çıkmış, System.String[]

Antalya'nın Aksu İlçesi'nde bulunan EXPO 2016'nın 109 metre yüksekliğindeki kulesinden aşağı atlayan genç, korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Gencin fotoğraf çekinme bahanesi ile kuleye çıktığı ve görevli kişilerin uyarılarını dinlemediği öğrenildi.

Bugün öğle saatlerinde EXPO 2016'nın güvenlik girişine gelen Efe Ustaoğlu (17) görevlilere içeriyi gezmek istediğini belirtti. Bunun üzerine içeri giren genç, EXPO 2016 içerisinde farklı alanlarda bir süre fotoğraf çekti.

KULEDEN AŞAĞI ATLADI

Daha sonra ise 109 metre yüksekliğindeki kuleye çıkarak fotoğraf çekinmek istediğini söyledi. Kapıda görevli güvenlik görevlileri ise gence bir kişinin eşlik etmesi şartı ile izin verdi. Geç yanında bulunan güvenlik görevlisinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kendini 109 metre yüksekliğindeki kuleden boşluğa bıraktı.

HAYATINI KAYBETTİ

109 metre aşağıda hareketsiz yatan genç için durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak ise Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

109 metrelik kuleden atlayarak intihar etti! Yukarıya fotoğraf çekme bahanesiyle çıkmış

Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 109 metrelik kuleden atlayarak intihar etti! Yukarıya fotoğraf çekme bahanesiyle çıkmış - Son Dakika


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