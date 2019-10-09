109 teröristin etkisiz hale getirildi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı, yaylalarda; kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, yaylalarda; kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
(İHA)
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