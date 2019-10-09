Son Dakika Haberleri: 109 teröristin etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 109 teröristin etkisiz hale getirildi

109 teröristin etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, yaylalarda; kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

109 teröristin etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, yaylalarda; kış üslenmesini engellemeye yönelik düzenlenen operasyonlarda 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:30 Kaynak: İHA
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