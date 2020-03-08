109 yaşındaki Ayşe Nine'ye Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel 109 yaşındaki Ayşe Nine'ye Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika

109 yaşındaki Ayşe Nine'ye Kadınlar Günü kutlaması

6 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan 109 yaşındaki Ayşe Saydak'a ilçe belediye başkanı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde yaşayan 109 yaşındaki Ayşe Saydak'a ilçe belediye başkanı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sürpriz kutlama yapıldı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 7 torun sahibi Ayşe Saydak'ı ziyaret etti.

Saydak'ın kadınlar gününü kutlayıp çiçek veren Öndeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayşe Nine'nin ilçenin en yaşlısı olduğunu söyledi.

Öndeş, "Annemizin yanına geldik. Hal hatırını sorduk. Elini öptük. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Böyle bir tarihe sahip olmak, ona bakmak her kula nasip olmaz. Dünya Kadınlar Günü'nde yaşlı kadınlarımızı ziyaret etmek bizim boynumuzun borcu." diye konuştu.

Saydak'ın kızı Dudu Kulak ise annesinin yaşayan bir tarih olduğunu, evde onun her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini ifade etti.

Torun Hüseyin Kulak da anneannesinin Yörük kadını olduğunu belirterek, "Hep doğal beslendi. Süt, yoğurt, tereyağı, zeytinyağı, incir ile beslendi. Hastalığa bağlı rahatsızlığı var, o yüzden çok konuşamıyor." dedi.

109 yaşındaki Ayşe Nine'ye Kadınlar Günü kutlaması

Dünya Kadınlar Günü, Germencik, Torun, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:19 Kaynak: AA
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