11.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
17: 00 LP Pinkovskii, Pavel - Vladimirovich Vahnin, Geo
17: 00 LP Molodtsov, Denis - Sayanov, Denis
17: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Kirilenko, Andrey
17: 30 LP Nemashkalo, Vladimir - Ogay, Sergey
17: 30 LP Andreev, Danila - Demic, Ying
17: 30 LP Bazilevsky, Vitaly - Volkov, Aleksandr Dmitrie
19: 00 LP Menshikov, Andrey - Kuzmin, Sergey
19: 00 LP Matveev, Igor - Suharkov, Oleg
19: 00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Pravednov, Andrey
19: 30 LP Novikov, Ilya - Yusipov, Timofey
19: 30 LP Shagarov, Oleg - Safonov, Vladimir
19: 30 LP Homutov, Serguei - Kryuchkov, Evgenii
20: 00 LP Suharkov, Oleg - Homutov, Serguei
20: 00 LP Kuzmin, Sergey - Novikov, Ilya
20: 00 LP Pravednov, Andrey - Shagarov, Oleg
20: 30 LP Kryuchkov, Evgenii - Matveev, Igor
20: 30 LP Safonov, Vladimir - Ilyukhin, Evgeniy
20: 30 LP Yusipov, Timofey - Menshikov, Andrey
12 Haziran/ 21: 30/ AL1 Hoffenheim - Leipzig
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