?11.11 Huawei Online Alışveriş Şenliği başlıyor - Son Dakika

?11.11 Huawei Online Alışveriş Şenliği başlıyor

06.11.2020 16:07
?11.11 Huawei Online Alışveriş Şenliği başlıyor, System.String[]

Huawei, online mağazasında 11 Kasım tarihinde büyük indirim fırsatları ve kampanyalar sunuyor.

Huawei, online mağazasında 11 Kasım tarihinde büyük indirim fırsatları ve kampanyalar sunuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 11.11 Online Alışveriş Şenliği kapsamında, bülten aboneliği gerçekleştiren kullanıcılar yüzde 5 indirim hakkı kazanıyorlar. 9 Kasım tarihinde açıklanacak sürpriz indirimli fiyatları ilk olarak bülten abonelerine gönderilecek. Böylece aboneler 10 Kasım'da yayınlanacak ürünlere ilk sahip olma şansını da yakalamış olacaklar.

Bu ürünler arasında Huawei'nin çok tercih edilen P Smart Pro, P30 Lite, Sport Lite bluetooth kulaklık, Watch GT 2, FreeBuds 3 ve kablosuz tripod selfie stick'i de bulunuyor. İndirim ve kampanyaları devam eden ürünlerin de süreleri uzatıldı. Huawei P40 Pro, 12 bin 158 TL yerine 9 bin 999 TL satış fiyatıyla tüketicilere sunulmaya devam ediyor. 12 ay boyunca 50 GB Huawei bulut hizmeti ücretsiz olarak verilen akıllı telefonu alan tüketiciler, 1 TL daha fark vererek akıllı kapaklı telefon kılıfı sahibi de oluyorlar.

Huawei'nin en gelişmiş akıllı saati olan Huawei Watch GT 2 Pro, 2 bin 523 TL yerine 2 bin 299 TL indirim fırsatı ile tüketicilere sunulduğu gibi, alışveriş yapanlar 1'er TL daha fark vererek 10.000 mAh gücünde Huawei Powerbank ve Huawei AM115 kulak içi kulaklık sahibi de olabilecekler.

Büyük beğeni ve ödüller kazanan Huawei FreeBuds Pro tam kablosuz bluetooth kulaklıklar ise 1.748 TL yerine 1.499 TL fiyatla satışa sunuluyor. Tüketicilere, eğer isterlerse 1 TL fark vererek Huawei mini hoparlör sahibi olabilme fırsatı sunuluyor.

Türk Lirası, Bluetooth, 10 Kasım, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ?11.11 Huawei Online Alışveriş Şenliği başlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Şoke eden görüntü! Sapanca Gölü'nü soktukları kepçe ile talan ettiler Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı
Şike davası sonrası Trabzonspor'dan çok sert tepki: CAS'ın kararı net, F.Bahçe bize karşı şike yaptı Şike davası sonrası Trabzonspor'dan çok sert tepki: CAS'ın kararı net, F.Bahçe bize karşı şike yaptı         
16:24
CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu         
15:49
Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı         
15:37
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti         
15:02
4-5 kişilik grup cadde ortasında yakaladıkları genci tekme tokat dövdü! O anlar kamerada 4-5 kişilik grup cadde ortasında yakaladıkları genci tekme tokat dövdü! O anlar kamerada         
14:50
Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden istifa etti Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden istifa etti         
14:22
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı         
13:46
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi         
12:11
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 16:35:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ?11.11 Huawei Online Alışveriş Şenliği başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei