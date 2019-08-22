Son Dakika Haberleri: 11-12 yaş Okçuluk il birinciliği başladı
Son Dakika Spor Haber

11-12 yaş Okçuluk il birinciliği başladı

1 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 11-12 Yaş Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları başladı.

11-12 yaş Okçuluk il birinciliği başladı, System.String[]

Kayseri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Okçuluk İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 11-12 Yaş Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları başladı.


Dereceye giren sporcuların 30 Ağustos 2019'da Bursa'da yapılacak olan 11-12 Yaş Okçuluk Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandığı müsabakalar oldukça heyecanlı geçiyor. 35 sporcunun kıran kırana mücadele ettiği İl Birinciliği müsabakalarında sporcular Türkiye Şampiyonası katılmak için ok atıyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ

Türkiye, Kayseri, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


27 Avrupa ülkesi içinde asgari ücret sıralamasında 22'nciyiz
Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 50'si ay sonunda eksi bakiyeye düşüyor 'Fazla yaşamaz' denilen 'Demir adam', dünya şampiyonasına hazırlanıyor Türkiye'de Hint düğünlerinde tarihi rekor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:18:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 11-12 yaş Okçuluk il birinciliği başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]