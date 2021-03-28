11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Müsabakaları, Elazığ'da yapıldı - Son Dakika

11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Müsabakaları, Elazığ'da yapıldı

28.03.2021 14:25
11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Müsabakaları, Elazığ'da yapıldı, System.String[]

11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1'inci Vize Müsabakaları Elazığ'da yapıldı.

11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1'inci Vize Müsabakaları Elazığ'da yapıldı. Dereceye giren sporcular, grup müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca, gençlerin sporla tanıştırılması ve spora kazandırılması adına, Yüzme Federasyonu'yla iş birliğiyle yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. Vize Müsabakaları, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Kapalı Yüzme havuzunda yapıldı. İki bölge ve 2 kulüpten 26 kadın, 25 erkek olmak üzere, toplamda 51 sporcunun katıldığı müsabakalarda, serbest, kelebek, sırtüstü ve kurbağalama olarak 4 kategori bulunuyor. 1'inci Vize müsabakalarının ardından dereceye giren sporcular, 2'inci vize yarışlarının ardından grup müsabakaları için Yüzme Federasyonu'nun takvimine göre yarışmaya katılmaya hak kazanacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYESİNDEGençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, pandemi nedeniyle, çocukların antrenmandan uzak kaldığını söyledi. Eren, "Ulusal Gelişim Projesi 1'inci Vize Müsabakaları kapsamında, cumartesi ve pazar olmak üzere, 4 seansta yarışmalarımız devam ediyor. 11 ve 12 yaş grubundaki çocuklarımız, kıyasıya mücadele ediyor. Çocuklarımız pandemi nedeniyle, antrenman ve yarışmalardan uzak kalmışlardı. Şimdi sporcularımızın antrenmanı devam ediyor. Onları bundan sonraki süreçte de hazırlamaya devam edeceğiz. Olimpik yüzme havuzumuzda bazı projelerimiz de devam etmekte. Cumhurbaşkanlığımız himayesindeki, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında, 4 bin 500 çocuğumuza yüzme öğrettik. Yine birçok kurum ve STK işbirliğiyle, olimpik yüzme havuzumuzda antrenmanlar devam ediyor. İnşallah pandemi sonrasında da olimpik yüzme havuzumuzda, antrenmanlar ve seanslarımız devam edecek" dedi.


11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Müsabakaları, Elazığ'da yapıldı
11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Müsabakaları, Elazığ'da yapıldı
11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Müsabakaları, Elazığ'da yapıldı
11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Müsabakaları, Elazığ'da yapıldı
11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Müsabakaları, Elazığ'da yapıldı
11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Müsabakaları, Elazığ'da yapıldı

Elazığ, Yüzme, Vize, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Müsabakaları, Elazığ'da yapıldı - Son Dakika Spor


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