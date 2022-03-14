11,5 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ ANNE VE OĞUL İLE 5 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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11,5 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ ANNE VE OĞUL İLE 5 KİŞİ YAKALANDI

14.03.2022 12:32

ÇANAKKALE'de, evlenme vaadi, araç alım satımı ve banka hesap bilgilerinin ele geçirilmesi yöntemleriyle çok sayıda kişiden 11 milyon 500 bin lira dolandırdıkları öne sürülen Zeynep T. (47) ile oğlu Ozan C.'nin (20) de aralarında olduğu 7 şüpheli yakalandı.

ÇANAKKALE'de, evlenme vaadi, araç alım satımı ve banka hesap bilgilerinin ele geçirilmesi yöntemleriyle çok sayıda kişiden 11 milyon 500 bin lira dolandırdıkları öne sürülen Zeynep T. (47) ile oğlu Ozan C.'nin (20) de aralarında olduğu 7 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kentteki şikayetler üzerine Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, birçok kişiyi dolandırdığı tespit edilen 7 şüpheli, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Polis, Zeynep T., Ozan C., S.K. ve A.S.'yi Çanakkale'de, B.T., E.K. ve A.A.'yı ise İzmir'de gözaltına aldı. Şüphelilerin evlenme vaadi, araç alım satımı ve banka hesap bilgilerine ulaşarak kredi çekme yöntemleriyle çok sayıda kişiyi toplam 11 milyon 500 bin lira dolandırdığı belirlendi.

ANNE EVLİLİK VAADİYLE, OĞLU ARAÇ ALIM SATIMIYLA DOLANDIRDI

Çanakkale'de kendisinden 20-30 yaş büyük erkeklere evlilik vaadinde bulunan ve 60'ın üzerinde suçtan kaydı olan Zeynep T.'nin, bu yöntemle uzun yıllardır birçok kişiy mağdur ettiği ortaya çıktı. 7 Temmuz 2020'de aynı suçtan yakalanıp tutuklanan Zeynep T., cezaevinden çıktıktan sonra devam ettiği bu yöntemle, erkekleri yaklaşık 5 milyon lira dolandırdı. 20'den fazla suçtan kaydı bulunan oğlu Ozan C.'nin ise noterde araç alım satımında telefonundan EFT ödemesi için ödeme emri verdiğini gösterip, araç sahibine satış için imza attırdığı, sonrasında da ödemeyi yapmayıp dolandırıcılığı gerçekleştirdiği belirlendi. Ozan C. savcılık talimatıyla Türkiye Noterler Birliği tarafından sakıncalı kişiler arasına alınıp daha fazla kişinin mağdur edilmesi önlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zeynep T., emniyetten çıkarılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere "Muhbirleri de çekin" dedi.

11,5 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ ANNE VE OĞUL İLE 5 KİŞİ YAKALANDI
11,5 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ ANNE VE OĞUL İLE 5 KİŞİ YAKALANDI
11,5 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ ANNE VE OĞUL İLE 5 KİŞİ YAKALANDI

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Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı Evlenme vaadi ve araç alım satımı bahanesiyle dolandırıcılık şüphelileri yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Çanakkale, Tragger, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 11,5 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ ANNE VE OĞUL İLE 5 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika


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