11,5 milyon liralık dolandırıcılık şüphelisi anne ve oğul ile 5 kişi yakalandı (2) - Son Dakika
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11,5 milyon liralık dolandırıcılık şüphelisi anne ve oğul ile 5 kişi yakalandı (2)

14.03.2022 23:22
11,5 milyon liralık dolandırıcılık şüphelisi anne ve oğul ile 5 kişi yakalandı (2)

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIÇANAKKALE'de evlenme vaadi, araç alım satımı ve banka hesap bilgilerinin ele geçirilmesi yöntemleriyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürülen Zeynep Taşçi, oğlu Ozan Coşkun, Bilal Taşçi, Sinem Kaya, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ÇANAKKALE'de evlenme vaadi, araç alım satımı ve banka hesap bilgilerinin ele geçirilmesi yöntemleriyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürülen Zeynep Taşçi, oğlu Ozan Coşkun, Bilal Taşçi, Sinem Kaya, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden A.S. savcılıktaki ifadesinin ardından, diğer şüpheliler E.K. ve A.A. ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE-DHA


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Tragger, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 11,5 milyon liralık dolandırıcılık şüphelisi anne ve oğul ile 5 kişi yakalandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11,5 milyon liralık dolandırıcılık şüphelisi anne ve oğul ile 5 kişi yakalandı (2) - Son Dakika
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