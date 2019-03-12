Son Dakika Haberleri: 11,5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

11,5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı

57 dakika önce

Samsun'da hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ileri sürülen bir kişi tutuklandı.

11,5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ileri sürülen bir kişi tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "çocuğun nicelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında toplam 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.T.'yi (33) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.T., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:56 Kaynak: İHA

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