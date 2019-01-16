Son Dakika Haberleri: 11.7 milyar TL'lik yatırıma teşvik belgesi

11.7 milyar TL'lik yatırıma teşvik belgesi

10 dakika önce

Geçen yıl Kasım ayında 11.7 milyar TL sabit yatırım tutarına sahip 409 yatırıma teşvik belgesi verildi.

11.7 milyar TL'lik yatırıma teşvik belgesi, System.String[]
Geçen yıl Kasım ayında 11.7 milyar TL sabit yatırım tutarına sahip 409 yatırıma teşvik belgesi verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:30 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşsizlik Rakamları Açıklandı! Artış Dikkat Çekti 2018 Bütçe Açığı 72,6 Milyar TL Oldu

Kaygan Yolda Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı! Çok Sayıda Yaralı Var Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 09:40:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 11.7 milyar TL'lik yatırıma teşvik belgesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]