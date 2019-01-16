11.7 milyar TL'lik yatırıma teşvik belgesi
10 dakika önce
Geçen yıl Kasım ayında 11.7 milyar TL sabit yatırım tutarına sahip 409 yatırıma teşvik belgesi verildi.
Geçen yıl Kasım ayında 11.7 milyar TL sabit yatırım tutarına sahip 409 yatırıma teşvik belgesi verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:30
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