11. Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda İstanbul BBSK'dan çifte zafer

11. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları damga vurdu. Erkeklerde Sezgin Ataç şampiyon olurken, kadınlarda kürsünün ilk üç sırasında İBBSK'lı sporcular Yayla Kılıç, Fatma Demir ve Bahar Atalay yer aldı.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü anısına düzenlenen 11. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, bu yıl koronavirüs tedbirleri alınarak yoğun katılımla tamamlandı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 21 kilometrelik Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu "Sağlık emekçileri için kurtuluşa koşuyoruz" sloganıyla yapıldı.

11. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nun sonucunda erkeklerde İBBSK'lı Sezgin Ataç 1 saat 3 dakika 47 saniye ile, kadınlarda ise yine İBBSK'lı Yayla Kılıç, 1 saat 13 dakika 48 saniye ile birinci olarak 20 bin TL para ödülü aldı. Erkeklerde ikinci olan Saffet Elkatmış ile kadınlarda Fatma Demir 10 bin TL ödül alırken, üçüncü olan Ersin Tekal ile Bahar Atalay ise 5 bin TL para ödülü aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kadınlar ve erkeklerde takım halinde de şampiyon olmayı başardı.

İBBSK'lı atletler Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nda da hem kadınlar hem erkeklerde şampiyon olmayı başarmıştı. - İSTANBUL