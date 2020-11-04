11 adet cam durak yeni yerlerine konuldu - Son Dakika

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin dört bir köşesine yeni cam duraklar yerleştirildi.

Vatandaşların sıcak ve soğuk hava şartlarına karşı korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 11 ayrı noktaya yeni cam duraklar konuldu. Başta okullar bölgesi olmak üzere, bütün mahallelerdeki önemli noktalara konulan cam duraklar vatandaşların hizmetine sunuldu.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında önümüzdeki dönemde de yeni devlet hastanesi ile ihtiyaç duyulan alanlara cam durakların konulacağı bilgisi verildi. - BİLECİK