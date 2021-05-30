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11. Aftermarket Konferansı çevrim içi gerçekleştirildi - Son Dakika

11. Aftermarket Konferansı çevrim içi gerçekleştirildi

30.05.2021 12:21
11. Aftermarket Konferansı çevrim içi gerçekleştirildi, System.String[]

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği (OSS), Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) iş birliği ile gerçekleştirilen Aftermarket Konferansı, bu yıl 11'inci kez düzenlendi.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği (OSS), Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) iş birliği ile gerçekleştirilen Aftermarket Konferansı, bu yıl 11'inci kez düzenlendi.

TAYSAD'dan yapılan açıklamaya göre, konferansta, sektöre dair güncel uygulamalar, sorunlar ve fırsatlar ele alındı. Video konferans olarak gerçekleştirilen organizasyona; üretici, tedarikçi, distribütör ile bağımsız servislerin temsilcileri de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, dünyada günlük yaşamdaki her unsurun salgının etkisiyle beklenenden daha hızlı bir değişime uğradığını belirterek, "Değişime hazırlıklı olmak diye bir durum söz konusu değil. Değişimi içeren gelecek geldi bile. Bu da otomotiv sektörü olarak bizlerin pek alışkın olduğu ve hoşuna giden bir durum değil." ifadelerini kullandı.

Geleneksel araç anlayışının elektrikli ve hibrit araçlarla değiştiğini vurgulayan Saydam, "Önümüzdeki dönemde bağlantılı araçlar ve sürücüsüz araçlar hayatımıza girecek. Bu hızlı değişim ile otomotiv tedarik sanayisinin, ürün gamını geliştirmesi gerekir. Ürün gamına yeni ürünler ekleyerek yurt dışında yeni pazarlara açılma olanakları üzerine çalışmalar yapılmalı. Yurt dışı yatırımlara ağırlık vermeliyiz. Dağıtım ağı, depolar gibi seçeneklere yönelik çalışmalıyız. Farklı iş modellerini değerlendirmeliyiz. Firmalarımız üst veya alt modül üreticileri ile iş birliğine giderek satış ve pazarlama yetkinliklerini güçlendirmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"2021 yılına ilişkin beklentimizi yüzde 20'ler seviyesinde tutuyoruz"

OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özalp de sektörün iki ana kolundan biri olan üreticilerde 2019'a göre geçen yıl TL bazlı yüzde 30'a yakın, dağıtıcılarda ise yüzde 25'e yakın bir büyüme gözlemlendiğini, böylesi olağan dışı koşullarda ortaya çıkan bu umut verici rakamların, sektör adına 2021 beklentilerini yüzde 20'ler seviyesinde tutmalarına olanak sağladığını kaydetti.

Özalp, sektörü zorlayan konular arasında ise döviz dalgalanmaları, tedarik sıkıntısı, küresel konteyner krizi ve Türkiye'deki kargo maliyetlerinin yer aldığını belirtti.

"Aftermarket pazarının önemi giderek atıyor"

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise 15 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisinin, Türkiye'nin ihracatının yaklaşık beşte birini tek başına gerçekleştirdiğini kaydetti.

Salgın dönemiyle birlikte ortaya çıkan çip krizinin otomotiv sektörünü olumsuz etkilediğini yaşanan gelişmelerle aktaran Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'den ihraç edilen araç ve komponentlerdeki katma değer şu an iyi seviyelerde. Ancak elektrikli ve yeni nesil araçların artmasıyla katma değer hızla düşecek. Bu araçlarda batarya ile yazılımlar maliyette önemli bir yer tutuyor. Katma değeri korumak için de batarya teknolojileri ve araç yazılımlarına yatırım yapmak önem kazanıyor. Bunların yanı sıra dijital gösterge panelleri, kamera ve sensor teknolojileri, şarj ekipmanları, güç dağıtım sistemleri, yakıt hücreleri, yenilikçi malzemeler, multimedya sistemleri yatırım yapılması gereken alanlar olarak ön plana çıkıyor. Aftermarket sektörü de bu dönüşümden etkilenecek ve şimdiden bu doğrultuda aksiyon alınması gerekli. Aftermarket pazarının hem önemi hem de büyüklüğü ülkemizde ve uluslararası pazarlarda giderek artıyor."

Otomotiv Endüstrisi, Yatırım, Türkiye, Özalp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 11. Aftermarket Konferansı çevrim içi gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi


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