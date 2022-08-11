Eren Bülbül'ü korumak isterken 41 kurşun isabet alarak şehit olan Astsubay Ferhat Gedik hakkında duygu dolu mesajlar - Son Dakika
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Eren Bülbül'ü korumak isterken 41 kurşun isabet alarak şehit olan Astsubay Ferhat Gedik hakkında duygu dolu mesajlar

11.08.2022 11:30

5 yıl önce bugün Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül anılmaya devam ediliyor. Bülbül'ü korumak isterken 41 kurşun yiyerek şehit olan Astsubay Ferhat Gedik de sosyal medyada hatırlandı.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında hain PKK'lıların yerini Türk emniyet güçlerine gösterdiği sırada teröristlerin hedefi olan şehit Eren Bülbül, Türkiye'nin her yerinde anılmaya devam ediliyor.

ASTSUBAY GEDİK DE UNUTULMADI

Çatışmada şehit düşen bir diğer isim ise Astsubay Ferhat Gedik'ti. Eren Bülbül'ü korumak için üzerine siper olan ve 41 kurşun yiyerek şehit düşen kahraman Astsubay Ferhat Gedik'i anmak için sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

"MİNNET DUYUYORUZ"

Gedik'in fotoğrafını paylaşan sosyal medya kullanıcıları, "Gösterdiği kahramanlık ve özveri nedeniyle Türk milleti olarak Ferhat Gedik'le gurur duyuyoruz" notunu düştü.

Eren Bülbül'ü korumak için 41 kurşun yarasıyla şehit olan Ferhat Gedik de unutulmadı
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Eren Bülbül, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eren Bülbül'ü korumak isterken 41 kurşun isabet alarak şehit olan Astsubay Ferhat Gedik hakkında duygu dolu mesajlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eren Bülbül'ü korumak isterken 41 kurşun isabet alarak şehit olan Astsubay Ferhat Gedik hakkında duygu dolu mesajlar - Son Dakika
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