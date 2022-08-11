Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında hain PKK'lıların yerini Türk emniyet güçlerine gösterdiği sırada teröristlerin hedefi olan şehit Eren Bülbül, Türkiye'nin her yerinde anılmaya devam ediliyor.
Çatışmada şehit düşen bir diğer isim ise Astsubay Ferhat Gedik'ti. Eren Bülbül'ü korumak için üzerine siper olan ve 41 kurşun yiyerek şehit düşen kahraman Astsubay Ferhat Gedik'i anmak için sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.
Gedik'in fotoğrafını paylaşan sosyal medya kullanıcıları, "Gösterdiği kahramanlık ve özveri nedeniyle Türk milleti olarak Ferhat Gedik'le gurur duyuyoruz" notunu düştü.
Son Dakika › Güncel › Eren Bülbül'ü korumak isterken 41 kurşun isabet alarak şehit olan Astsubay Ferhat Gedik hakkında duygu dolu mesajlar - Son Dakika