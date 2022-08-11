Eren Bülbül'ü korumak isterken 41 kurşun isabet alarak şehit olan Astsubay Ferhat Gedik hakkında duygu dolu mesajlar

Hedefinde İstanbul vardı! Karayılan bu kez zehrini akıtamadı

Annesi "Kızım kaçırıldı' diye paylaşım yaptı, gerçek çok başka çıktı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında hain PKK'lıların yerini Türk emniyet güçlerine gösterdiği sırada teröristlerin hedefi olan şehit Eren Bülbül, Türkiye'nin her yerinde anılmaya devam ediliyor.

ASTSUBAY GEDİK DE UNUTULMADI

Çatışmada şehit düşen bir diğer isim ise Astsubay Ferhat Gedik'ti. Eren Bülbül'ü korumak için üzerine siper olan ve 41 kurşun yiyerek şehit düşen kahraman Astsubay Ferhat Gedik'i anmak için sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

"MİNNET DUYUYORUZ"

Gedik'in fotoğrafını paylaşan sosyal medya kullanıcıları, "Gösterdiği kahramanlık ve özveri nedeniyle Türk milleti olarak Ferhat Gedik'le gurur duyuyoruz" notunu düştü.