11 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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11 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

11.08.2022 06:42
11 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

11 Ağustos 2022 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

00:45 Trio

01:20 Z Raporu

02:00 Fta Antalyaspor-galatasaray

03:45 1. Lig Haftanın Golleri

04:00 B.giresunspor-a. Demirspor

05:45 1. Lig Haftanın Golleri

06:00 V. Karagümrük-alanyaspor

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Fta Antalyaspor-galatasaray

09:45 1. Lig Haftanın Golleri

10:00 Süper Lig Top 100 Gol

11:00 Bein Manşet

12:30 Kocaelispor - Beşiktaş

14:00 M. Başakşehir - Kasimpaşa

14:45 Ankaragücü - A. Konyaspor

15:00 Süper Lig Maç Özetleri

15:45 1. Lig Haftanın Golleri

16:00 İstanbulspor - Trabzonspor

17:00 Maç Saati

17:45 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:45 Eşsiz Bir Deneyim Katar

19:00 Maç Saati

20:15 Sporun Mabetleri

20:45 Süper Lig'in Gol Krallari

21:00 beIN Süper Lig

21:45 Fenerbahçe - Ümraniye

23:45 beIN Süper Lig

YORUMLAR
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Kaynak: InterSinema.com

Münir Karaloğlu, Antalyaspor, beIN, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 11 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 11 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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