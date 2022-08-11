Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
04:45 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2021 - 2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
16:55 Senegal - Türkiye
19:00 Spor Merkezi
21:00 Dakika Skor
23:45 Futbol Gecesi
Son Dakika › TV › 11 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika