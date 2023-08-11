11 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete Kararları - Son Dakika
Üye Girişi

11 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete Kararları

11.08.2023 00:17

11 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ve ilanlar hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Yürütme ve idare bölümünde atama kararları, yönetmelik ve tebliğler yer alırken, yargı bölümünde Yargıtay kararı bulunmaktadır. Ayrıca ilan bölümünde yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar yer almaktadır.

11 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 11 Ağustos 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 11 Ağustos 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/381, 382, 383, 384)

YÖNETMELİK

–– Nükleer Enerji ve İyonlaştırıcı Radyasyona İlişkin Denetim ve Yerinde İncelemeler Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Konkordato Gider Avansı Tarifesi

–– İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 24)

–– Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/27)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 11. Hukuk Dairesine Ait Karar

DÜZELTME: 9/8/2023 Tarihli ve 151 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YORUMLAR
500

Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk 11 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete Kararları - Son Dakika


Son Dakika
00:32 Türkiye UEFA Ülke Puanı Sıralamasında 10. Sıraya Yükseldi
00:31 Motorine zam geldi, benzin fiyatları değişmedi
00:27 Tutabilene aşk olsun! Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10'uncu sırada
00:27 Araç sahiplerinin vay haline! Motorine 1 lira 80 kuruşluk bir zam daha
00:24 Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
00:20 Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
00:10 Son Dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan kararla SGK, AFAD ve İŞKUR'un başındaki isimler değişti
00:06 Son Dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de! SGK, AFAD ve İŞKUR'un başındaki isimler değişti
00:02 İstanbul'da bir kadını gözetleyen şahıs, kendini tatmin ederken görüntülendi
23:58 Pes dedirten sapıklık! Pencereden evdeki kadına bakarak kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2023 01:14:50. #1.11#
SON DAKİKA: 11 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete Kararları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement