11. Alaçatı Ot Festivali koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi - Son Dakika

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11. Alaçatı Ot Festivali koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi
25 dakika önce
İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenmesi planlanan 11. Alaçatı Ot Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:20 Kaynak: AA
İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenmesi planlanan 11. Alaçatı Ot Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Çeşme Belediyesinin internet sitesinde yer alan açıklamada, 9-12 Nisan tarihlerinde yapılması öngörülen festivalin tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de alınan yoğun tedbirler çerçevesinde iptal edildiği belirtildi.
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