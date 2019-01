11 Ana Başlık Altında Yüzlerce Proje ve Hizmet Olacak"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki , "Projelerimizi Perşembe günü kamuoyu ile paylaşacağız. 11 ana başlık altında yüzlerce proje ve hizmet. Hepsi de insanımıza dokunan çalışmalar" dedi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Ankara'nın ilçelerinden belediye başkan adaylarının açıklandığı aday tanıtım töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte salona giren Özhaseki, kürsüden salonda bulunan partilileri Erdoğan ile birlikte selamladı. Kendisi ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesinden sonra kürsüye çıkan Mehmet Özhaseki, Ankara'nın ilçelerinden aday gösterilen AK Partili ve MHP 'li adaylara başarılar diledi. Özhaseki, "Ankara'yı şehirciliğin her alanında ve her anlamda başkent yapacağız. 21 yıllık büyükşehir belediye başkanlığı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığında geçirdiğimiz süreç boyunca önemli bir birikim ve tecrübe elde edinme imkanımız oldu. Şimdi bu birikimi Ankara'ya, ebedi başkentimize aktarmak, tecrübemizi gazi şehrimize sunmak için kutlu bir yola çıkıyoruz. Hizmet anlayışımızın merkezinde yalnızca insan yer alacak. Çalışmalarımızı Ankara'yı gelecek nesillere daha yaşanabilir bir halde bırakma fikriyle yürüteceğiz. Projelerimizi Perşembe günü kamuoyu ile paylaşacağız. 11 ana başlık altında yüzlerce proje ve hizmet. Hepsi de insanımıza dokunan çalışmalar. Ulaşımdan park ve yeşil alanlara, gençlik hizmetlerinden kadın ve aileye yönelik çalışmalara kadar Ankara'da yaşayan herkes için yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler hazırladık. Herkesin beklediği, keşke şu hizmetler de Ankara'da yapılsa denilen ne varsa. Bu hizmetleri ancak biz yaparız. Tüm hizmet hayatım boyunca elde ettiğim bilgim, tecrübem ve birikimim ile Ankara için seferber olacağız" diye konuştu."BÜYÜK BİR OY ORANLA KAZANACAĞIZ" Belediye başkan adaylarına başarılar dileyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise, "Bu heyecan Ankara'nın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki seçimlerde de canla başla çalışıp belediyelerin hepsini büyük bir oy oranı ile kazanacağız. Bunun şahidi bu salondaki bu heyecandır. Aday adaylığı süresinde tatlı bir rekabet vardı. Bundan sonra aday olamayan kardeşlerimizin çok daha fazla çalışarak örnek olmaları gerekiyor" dedi."TÜRKİYEMİZ, DEBİSİ HER GÜN YÜKSELMEKTE OLAN IRMAK GİBİ AKMAKTADIR" AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan de, "Memleketin emaneti bugün emin ellerdedir. Türkiyemiz, debisi her gün yükselmekte olan ırmak gibi akmaktadır. Bu ırmağın önüne set çekmek isteyenlere milletimiz tarih boyunca şahit olmuştur. Bunlardan en sonuncusu da 15 Temmuz hain darbe girişimi olmuştur" şeklinde konuştu. Terör örgütüne karşı verilen mücadeleyi anlatan Özcan, "Cumhurbaşkanım, sizinle aynı ritimde yürüyecek, aynı şarkıyı söyleyecek, aynı rüyayı görmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanırken, Ankara'da AK Parti ve Cumhur İttifakı adaylarının yerel seçimler için tüm güçleri ile çalışacaklarını söyledi.(İHA)