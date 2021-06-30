11. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nde "Yalnızlık" oyunu sahnelendi - Son Dakika

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 11'incisi düzenlenen "Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali" kapsamında "Yalnızlık" oyunu sanatseverlerle buluştu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi önünde kurulan açık hava sahnesinde Kazakistan'dan Makhambet Kazak Akademik Dram Tiyatrosu "Yalnızlık" adlı oyunu sahnelendi.

Oyunun dekor ve kostüm tasarımı Temirbek Muhtarov tarafından yapıldı.

Antalya Devlet Tiyatrosu Müdür Alpay Aksum, AA muhabirine, bu yıl dünyadan ve Türkiye'den dört farklı tiyatroyu ağırlayan festivale ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sanatsal faaliyetlerin olumlu olduğu belirten Aksum, "Salgın döneminde nefes almaya ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gördük. Tiyatro bu zor günlerde bize nefes oldu. Bizler her zaman tiyatroyla var olmaya devam edeceğiz." dedi.

Festival sürecini de en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Aksum, oyunları açık hava sahnesinde sanatseverlerle buluşturduklarını ve çok güzel bir festival olduğunu kaydetti.