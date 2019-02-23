11 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 4 Yaralı
1 saat önce
İstanbul'da D-100 karayolunda 11 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.
İstanbul
'da D-100 karayolunda 11 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Olay, 03.00 saatlerinde D-100 karayolu Kozyatağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 11 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan bir vatandaşı otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Diğer yaralılar ise 112 ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(Aydemir Kadıoğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:56 Kaynak: İHA
İstanbul'da 11 Araç Birbirine Girdi: 1 Ölü, 4 Yaralı
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