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11 aracın lastiğinin patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

11 aracın lastiğinin patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

20.02.2022 10:48

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin park halindeki 11 aracın lastiklerini kesici aletle patlatması güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir kişinin park halindeki 11 aracın lastiklerini kesici aletle patlatması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurtuluş Mahallesi'nde, gece saatlerinde park halindeki araçların lastiklerinin patlatıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, lastikleri patlatılan 11 araçta inceleme yaparak şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, mahalledeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

11 aracın lastiğinin patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
11 aracın lastiğinin patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı
11 aracın lastiğinin patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı

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İskenderun, Polis, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 11 aracın lastiğinin patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11 aracın lastiğinin patlatılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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