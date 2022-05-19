11 araçtan 247 bin liralık hırsızlığın şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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11 araçtan 247 bin liralık hırsızlığın şüphelisi yakalandı

19.05.2022 16:15
11 araçtan 247 bin liralık hırsızlığın şüphelisi yakalandı

BURSA'da, 11 araçtan toplam 247 bin liralık hırsızlık yapan F.U. (23), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

BURSA'da, 11 araçtan toplam 247 bin liralık hırsızlık yapan F.U. (23), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 ayda 11 araçtan 247 bin liralık hırsızlık yapan şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin F.U. olduğunu belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, F.U.'yu yakalayarak, gözaltına aldı. F.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


11 araçtan 247 bin liralık hırsızlığın şüphelisi yakalandı
11 araçtan 247 bin liralık hırsızlığın şüphelisi yakalandı
11 araçtan 247 bin liralık hırsızlığın şüphelisi yakalandı
11 araçtan 247 bin liralık hırsızlığın şüphelisi yakalandı
11 araçtan 247 bin liralık hırsızlığın şüphelisi yakalandı
11 araçtan 247 bin liralık hırsızlığın şüphelisi yakalandı
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Plakasız araçta hırsızlık şüphelisi 2 zanlı yakalandı Plakasız araçta hırsızlık şüphelisi 2 zanlı yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 araçtan 247 bin liralık hırsızlığın şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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