Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
00:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 UEFA Avrupa Ligi
02:00 Maç Saati
02:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:45 Maç Saati
04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
04:15 UEFA Avrupa Ligi
04:30 Futbolun Şehirleri
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
08:00 Maç Saati
09:45 Maç Saati
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 UEFA Avrupa Ligi
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
12:00 Futbolun Şehirleri
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 beIN Teknik
16:00 Sanal Direktor
17:00 Taraftar
17:00 beIN Teknik
17:00 beIN Manşet
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
19:00 Kasımpaşa - Y. Denizlispor
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:45 Süper Lig
20:00 Kasımpaşa - Y. Denizlispor
20:00 Taraftar
21:00 Futbolun Şehirleri
21:00 Süper Lig Maç Sonu
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:00 UEFA Avrupa Ligi
22:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
22:50 Maccabi - Sivasspor
23:00 Futbolun Şehirleri
23:45 UEFA Avrupa Ligi
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika