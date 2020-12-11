11 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

11 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

11.12.2020 06:42
11 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

11 Aralık 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

00:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 UEFA Avrupa Ligi

02:00 Maç Saati

02:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:45 Maç Saati

04:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

04:15 UEFA Avrupa Ligi

04:30 Futbolun Şehirleri

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:45 Maç Saati

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 UEFA Avrupa Ligi

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

12:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 beIN Teknik

16:00 Sanal Direktor

17:00 Taraftar

17:00 beIN Teknik

17:00 beIN Manşet

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

19:00 Kasımpaşa - Y. Denizlispor

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:45 Süper Lig

20:00 Kasımpaşa - Y. Denizlispor

20:00 Taraftar

21:00 Futbolun Şehirleri

21:00 Süper Lig Maç Sonu

22:00 Süper Lig Maç Sonu

22:00 UEFA Avrupa Ligi

22:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

22:50 Maccabi - Sivasspor

23:00 Futbolun Şehirleri

23:45 UEFA Avrupa Ligi

11 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Uefa Avrupa Ligi, UEFA, Maç, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 11 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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