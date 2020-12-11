Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
02:00 İleri Üçlü
03:25 Başlama Vuruşu
04:00 Futbol Aklı
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:40 Almanya Bundesliga Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 TFF 1. Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Beypiliç Boluspor
13:45 İngiltere Premier Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 Gündem Futbol
15:30 TBMM-TV
16:00 Spor Stüdyosu
17:30 İngiltere Premier Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Başlama Vuruşu
21:00 Stadyum
23:05 İleri Üçlü
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika