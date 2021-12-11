Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Kaderimin Oyunu
02:00 Annemizi Saklarken
04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
06:30 Annemizi Saklarken
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Dizi
15:40 En Güzel Bölüm
16:00 Annemizi Saklarken
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Aralık 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika