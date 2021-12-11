11 Aralık 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Kaderimin Oyunu

02:00 Annemizi Saklarken

04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

06:30 Annemizi Saklarken

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Dizi

15:40 En Güzel Bölüm

16:00 Annemizi Saklarken

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı