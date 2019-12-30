11 ayda 2,3 milyar dolarlık su ürünü ve hayvansal mamul ihracatı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 11 ayda 2,3 milyar dolarlık su ürünü ve hayvansal mamul ihracatı - Son Dakika Ekonomi

11 ayda 2,3 milyar dolarlık su ürünü ve hayvansal mamul ihracatı

6 saat önce

Türkiye'nin ihracatında Avrupa ilk sırada yer alırken, Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ana ihraç pazarını Ortadoğu ülkeleri oluşturuyor.

11 ayda 2,3 milyar dolarlık su ürünü ve hayvansal mamul ihracatı, System.String[]

Türkiye'nin ihracatında Avrupa ilk sırada yer alırken, Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ana ihraç pazarını Ortadoğu ülkeleri oluşturuyor.


2019 yılının 11 aylık döneminde Türkiye'ye 2 milyar 305 milyon dolarlık döviz kazandıran su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ihracatının 1 milyar 51 milyon dolarlık dilimi Ortadoğu ülkelerine yapıldı.


Ortadoğu ülkelerine ihracatta kanatlı, yumurta ve süt ürünlerinin ağırlıkta olduğunu belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Ortadoğu pazarındaki konumlarını korumak ve güçlendirmek istediklerini kaydetti.


Kaliteli ürün talebi çok fazla


Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi şehrinde düzenlenen Sial Middle East 2019 Fuarına bu amaçla ikinci kez katıldıklarını dile getiren Girit, "Birleşik Arap Emirlikleri coğrafya ve nüfusu küçük bir ülke olmakla birlikte kişi başı 48 bin dolara ulaşan milli geliri ile alım gücü yüksek bir nüfus. Kaliteli ürün isteği fazla. Türkiye hem su ürünlerinde, hem kanatlı sektöründe, hem de süt ürünlerinde son derece kaliteli ürünler üretiyor. Bu pazarda büyüme şansımız çok yüksek" şeklinde konuştu.


Helal sertifikası isteniyor


Dubai ve Abu Dabi'nin yatırımcılara büyük fırsatlar ve avantajlar sunduğuna dikkati çeken Girit sözlerini şöyle sürdürdü; "Dubai ve Abu Dabi, Ortadoğu pazarında büyümek isteyen ihracatçılarımız için çok cazip. BAE dış ticaretini re-export yönünde geliştirme gayreti içerisinde. Doğu Afrika-Ortadoğu-Yakın Asya bölgesindeki en istikrarlı ve güvenli ülkesi konumunda. BAE üzerinden yeni hedef pazarlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Fuarda Türk ürünlerine yönelik ilgi umutlarımızı arttırdı. Gıda güvenliği bağlamında zorunlu olan sağlık sertifikasının yanı sıra, ayrıca tüm sığır ve kümes hayvanları ürünleri ithalatında İslami kurallara göre kesilmiş olduğuna dair menşe ülkede düzenlenmiş 'helal' sertifikası isteyen bir ülke. Bu pazara ihracat yapmak isteyen ihracatçılarımızın helal sertifikası almalarını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Orta Doğu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:59 Kaynak: İHA
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