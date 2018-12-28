Son Dakika Haberleri: 11 ayda 37.5 milyon turist geldi

11 ayda 37.5 milyon turist geldi

10 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ocak-kasım döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 37.54 milyon kişi oldu.

11 ayda 37.5 milyon turist geldi, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ocak-kasım döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 37.54 milyon kişi oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:00 

Türkiye, Ekonomi
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