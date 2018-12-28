11 ayda 37.5 milyon turist geldi
10 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ocak-kasım döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 37.54 milyon kişi oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre ocak-kasım döneminde Türkiye
'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 37.54 milyon kişi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:00
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