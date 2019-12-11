11 ayda havaalanından 1 milyon 392 bin 586 kişi yararlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 11 ayda havaalanından 1 milyon 392 bin 586 kişi yararlandı - Son Dakika

11 ayda havaalanından 1 milyon 392 bin 586 kişi yararlandı

6 saat önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, Kasım ayında Uluslararası Samsun-Çarşamba Havalimanından 125 bin 250 kişinin yararlandığını, 2019 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla ise hizmet verilen yolcu sayısının 1 milyon 392 bin 586'ya ulaştığını söyledi.

11 ayda havaalanından 1 milyon 392 bin 586 kişi yararlandı, System.String[]

Samsun Valisi Osman Kaymak, Kasım ayında Uluslararası Samsun- Çarşamba Havalimanından 125 bin 250 kişinin yararlandığını, 2019 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla ise hizmet verilen yolcu sayısının 1 milyon 392 bin 586'ya ulaştığını söyledi.


Vali Osman Kaymak, Uluslararası Samsun-Çarşamba Havalimanı Kasım ayı iç-dış hat yolcu trafiği, iniş-kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği hakkında açıklama yaptı. Kaymak, uçak sefer sayıları ve yolcu taşıma sayılarıyla ilgili rakamları kamuoyuna açıkladı.


Osman Kaymak yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


"DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Kasım ayı havalimanı istatistiklerine göre; Kasım ayında Samsun Çarşamba Havalimanı iç hat yolcu trafiği 118 bin 437, dış hat yolcu trafiği 6 bin 813, toplam yolcu trafiği ise 125 bin 250 oldu. 2019 yılı Kasım ayında Samsun Çarşamba Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 402, dış hatlar uçak trafiği 63 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 465 olarak gerçekleşti. 2019 yılı Kasım ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda bin 23 ton oldu. Samsun-Çarşamba Havalimanı 2019 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyon 392 bin 586, uçak trafiği 13 bin 790, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 12 bin 964 ton olarak gerçekleşti." - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:23 Kaynak: İHA
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