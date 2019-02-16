Son Dakika Haberleri: 11 Aydır Camilerine İmam Bekliyorlar

11 Aydır Camilerine İmam Bekliyorlar

1 saat önce

YALOVA'nın Altınova ilçesine bağlı 75 haneli Çavuşköy'de, camide 11 aydır imam olmadığını öne süren köylüler, atama yapılmasını istiyor.

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YALOVA'nın Altınova ilçesine bağlı 75 haneli Çavuşköy'de, camide 11 aydır imam olmadığını öne süren köylüler, atama yapılmasını istiyor.

Altınova ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki 75 haneli Çavuşköy'ün adını taşıyan camisinde 18 yıl görev yapan imamın, geçen yılın başında başka bir yere ataması yapıldı. Ardından gelen imam da kısa süre kaldıktan sonra tayinini istedi ve başka bir yere atandı. 11 aydır imam bulunmayan camide, vakit namazlarını cemaatten bir kişi sırayla kıldırırken, Yalova Müftlüğü ise köye cuma namazları için geçici imam gönderiyor.

?Çavuş Köyü Cami Yapma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Fatih Demir, "Şehir merkezi iyi güzel. Kaloriferi var, doğal gazı var. Odunla, külle ne uğraşacak imam. Bizim elimizden gelecek bir şey yok. Birisi gelmezse, çaremize bakacağız. Burayı kapatacak değiliz. Ücretli imam tutacağız. Ramazan'a kadar imam gönderilmezse, biz para verip tutacağız" dedi.

Cami cemaatinden Şeref Yavuzer ise, "Bir an önce imam istiyoruz. Önümüz Ramazan. Lojmanı var. Lojmanı olmasa tamam. Kimisi lojmanı beğenmiyor. Adam beğenirse gelecek, beğenmezse mecburiyeti yokmuş. Böyle bir şey olur mu? Cenaze olduğu zaman başka yerden imam getiriyoruz" diye konuştu.

7 İMAM GELDİ GİTTİ

Cami cemaatinden Necati Kızılkaya ise 11 ayda 7 imamın köye geldiğini belirterek, "Zorla o arkadaşımızı tutamayız burada. Bu zamana kadar 7 imam geldi. Kimisi lojman beğenmiyor, kimisi merkeze uzak diyor. Kimisi lojman camiye uzak diyor" diye konuştu. Altınova Müftülüğü'nden, müftünün yeni geldiği konunun araştırıldığı belirtildi.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:07 Kaynak: DHA

Çavuşköy, Yalova, Altınova, Güncel
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