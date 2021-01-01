11 aydır suyumuz akmıyor diyen vatandaşa Ombudsmandan sevindirici haber - Son Dakika

Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuran vatandaş mahallelerine 11 aydır şebeke suyunun verilemediğini, su ihtiyaçlarını itfaiye araçları yardımıyla giderdiklerini söyleyerek probleminin çözülmesini istedi.

Vatandaşın yaşadığı mağduriyete hızlı çözü bulabilmek amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ilçe belediyesiyle irtibata geçerek dostane çözüm arayışına girdi. İdareyle gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde mahallede yapılan yeni şebekenin arıtma tesisine bağlı olduğu ve tesisin kışın çalışmadığı belirlendi. Eski şebekenin de sıkıntılı olduğunun ortaya çıktığı durum için KDK ve idarenin çözüm arayışı her gün belirli saatlerde mahalleye her iki şebekeden su verilme kararıyla geçici olarak çözümlendi.

KDK'nın girişimleriyle mahalleye kesintisiz su vermek için su arıtma tesisi projesi de hızlandırıldı. Yakında bitirilecek tesisle mahallenin 2055 yılına kadar su sıkıntısı yaşamayacağı kaydedildi. İdarenin yapıcı tutumuyla sorun dostane çözüme kavuştu. - ANKARA