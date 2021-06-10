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11 aylık bebeğin ölümünde aile hekimi 1/8 oranında kusurlu bulundu - Son Dakika

11 aylık bebeğin ölümünde aile hekimi 1/8 oranında kusurlu bulundu

10.06.2021 16:10
11 aylık bebeğin ölümünde aile hekimi 1/8 oranında kusurlu bulundu, System.String[]

İzmir'de aile hekiminin muayene etmeden fitil verdiği iddia edilen 11 aylık bebeğin hayatını kaybettiği olayda, aile hekiminin bebeğin ölümüne 1/8 oranında etki ettiği yönünde adli tıp mütalaası hazırlandı.

İzmir'de aile hekiminin muayene etmeden fitil verdiği iddia edilen 11 aylık bebeğin hayatını kaybettiği olayda, aile hekiminin bebeğin ölümüne 1/8 oranında etki ettiği yönünde adli tıp mütalaası hazırlandı.

İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde yaşayan Gülbey ve Meryem Tütüncü çifti, 14 Mart 2017 günü 11 aylık kızları Nazlı Nisa Tütüncü'yü kabızlık şikayeti ile Mordoğan 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezine götürdü. Burada aile hekimi olarak görev yapan Dr. O.A., iddialara göre Nazlı Nisa Tütüncü'yü muayene etmeden fitil yazıp aileyi gönderdi. Aynı gün gece saatlerinde bebekleri birden fenalaşan aile, 112'yi arayarak durumu bildirdi. Ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırılan Nazlı Nisa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızının hayatını kaybetmesi üzerine baba Gülbey Tütüncü jandarmaya giderek, kızını muayene etmeden ilaç yazdığı gerekçesiyle Dr. O.A.'dan şikayetçi olmak istedi. İddialara göre Urla Devlet Hastanesinde görevli sağlık personeli Nazlı Nisa Tütüncü'nün istismara uğradığı yönünde rapor hazırlayıp, şüpheli ölüm olarak bildirince baba Gülbey Tütüncü gözaltına alındı. Daha sonra yapılan otopside herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmayınca baba Gülbey Tütüncü serbest bırakıldı.

Hem aile hekimi Dr. O.A. hakkında hem de istismar olabileceği şüphesiyle rapor tutan doktorlar hakkında şikayetçi olduklarını ifade eden acılı baba Gülbey Tütüncü, "Mordoğan gibi küçük bir yerde yaşadığımız için adım 'çocuğa tecavüz etti' diye duyuldu. Çocuğum gece 23.00'de hastaneye gitti, gece 00.49'da vefat etmiş ama bizim ertesi gün öğlen haberimiz oldu. Çıkan dedikodular yüzünden üç iş yerimi de kapatıp, başka bir yere yerleşmek zorunda kaldım. Ama bu işin peşini bırakmadım. Aile hekimi Dr. O.A.'dan şikayetçi olduğum dava için gelen raporda doktor kusurlu bulundu" dedi.

Kızı biraz şişman olduğu için bacağında pişik denilen yaralar olduğunu söyleyen Gülbey Tütüncü, "Bunun için istismar şüphesi var diyorlar. Karaburun zaten küçük bir yer. Adımı çıkardılar, üç iş yerim de kapandı. Hayatım bitti. Bu doktorlar hala görev başında. Doktorun görevden alınmasını istiyorum. Benim canım yandı başkasının canı yanmasın. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Evlat acısı çok zor bir şey" diyerek kızının ölümünde suçlu olduğunu öne sürdüğü doktorların cezalandırılmasını istedi.

"Ölüm üzerine etki derecesi 1/8 oranında"

Gülbey Tütüncü'nün şikayetçi olması nedeniyle aile hekimi Dr. O.A.'nın Karaburun Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada ise adli tıp mütalaası mahkemeye ulaştırıldı. 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan adli tıp mütalaasında aile hekimi Dr. O.A.'nın olay tarihinde hastayı muayene etmeden önerilerde bulunması ve reçete yazarak göndermesinin tıp kurallarına uygun olmadığı ifade edilerek, 'zamanında ilgili hekim tarafından fizik muayene yapılmış, tanı zamanında konmuş ve tedaviye başlanmış olması durumunda bebeğin kurtulma ihtimalinin bulunduğu' görüşüne yer verildi. Mütalaada, "Kesin olmadığı cihetle hekimin kusurlu eylemi ile bebeğin ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu, ancak bu illiyet bağının ölüm üzerine etki derecesinin 1/8 oranında olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" denildi. - İZMİR

11 aylık bebeğin ölümünde aile hekimi 1/8 oranında kusurlu bulundu

Karaburun, Adli Tıp, İzmir, Vefat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 11 aylık bebeğin ölümünde aile hekimi 1/8 oranında kusurlu bulundu - Son Dakika


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