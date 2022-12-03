11 aylık dönemde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 110 bine yaklaştı

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, yılın 11 aylık döneminde sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 109 bin 816'ya yükseldiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı çatısı altında faaliyetlerini yürüten Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin ve sınır dışı operasyonların aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılan düzensiz göçle mücadele çerçevesinde, 2016 yılından bu yana girişi engellenen düzensiz göçmen sayınının 2 milyon 723 bin 560, bu sayının 2022 yılının ilk 11 ayında ise 260 bin 139 bin olduğu kaydedildi.

Doğu ve güney sınırlarındaki kaçak giriş denemelerinin alınan tedbirler sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 38 azaldığı ifade edilen açıklamada, "Yasa dışı yollardan ülkemize girenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar neticesinde, yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artışla 219 bin 455 olarak kayıtlara geçmiştir" denildi.

Yılbaşından bu yana 109 bin 816 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Açıklamada, 2022 yılının başından itibaren 109 bin 816 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği vurgulanarak, bu sayının geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında sınır dışı sayısının yüzde 150 arttığı not düşüldü.

Sınır dışı sayısının 2021 yılının ilk 11 ayına göre Afganistan uyruklu yabancılarda yüzde 220, Pakistan uyruklu yabancılarda yüzde 30 ve diğer uyruklu yabancılarda ise yüzde 174 artığı kaydedilirken, 2016 yılından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 435 bin 325'e ulaştığı açıklandı.

Afganistan ve Pakistan'a 232 charter seferi düzenlendi

Bu yıl Afganistan'a düzenlenen 230 charter (özel uçak) seferi ile 43 bin 707 ve tarifeli uçuşlarla 17 bin 910 olmak üzere toplam 61 bin 617 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşünün sağlandığı belirtilen Göç İdaresi Başkanlığı açıklamasında, şunlar aktarıldı:

1Pakistan'a düzenlenen 2 charter seferi ve tarifeli uçuşlarla toplam 12 bin 188 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde ülkesine gönderilmiştir. Son yıllarda yoğun bir düzensiz göç baskısı altında olan ülkemiz, Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştirilmektedir. 2021 yılında AB ülkelerinde toplam 696 bin 35 düzensiz göçmen tespit edilmesine rağmen bunlardan sadece 73 bin 30'u sınır dışı edilmiştir. Böylelikle Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı ortalaması yüzde 10 olmuştur. Ülkemizin sınır dışı başarı oranı ise 2022 yılı içerisinde toplam yakalamalardan; illegal çıkış yaparken yakalanan Suriye uyruklu yabancılar, geri gönderme merkezlerinde sınır dışı işlemleri devam edenler ve mükerrer yakalamalar düşüldüğünde yüzde 69'a yükselmiştir."

Ayrıca açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlı geri gönderme merkezlerinin sayısının 30'a, kapasitesinin ise 20 bin 540'a yükseltildiği belirtilirken, böylece Türkiye'nin Avrupa ülkelerinde bulunan geri gönderme merkezi kapasitesini geride bıraktığı vurgulandı.

Halihazırda geri gönderme merkezlerinde 103 farklı uyruktan 17 bin 366 yabancının idari gözetim altında bulunduğu ve sınır dışı işlemlerinin devam ettiği, bunların 4 bin 298'inin Afganistan, 3 bin 596'sının Pakistan, 9 bin 472'sinin ise farklı uyruklara sahip olduğu ifade edildi. - ANKARA