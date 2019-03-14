Son Dakika Haberleri: 11 Aylık Nisan Bebeğin Cansız Bedeni, Atık Su Çukurunda Bulundu (2)

11 Aylık Nisan Bebeğin Cansız Bedeni, Atık Su Çukurunda Bulundu (2)

23 dakika önce

TOPRAĞA VERİLDİKonya'nın Emirgazi ilçesinde, cansız bedeni evlerinin arkasındaki atık su çukurunda bulunan 11 aylık Nisan Düriye Bayrakçı, Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

11 Aylık Nisan Bebeğin Cansız Bedeni, Atık Su Çukurunda Bulundu (2), System.String[]
TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'nın Emirgazi ilçesinde, cansız bedeni evlerinin arkasındaki atık su çukurunda bulunan 11 aylık Nisan Düriye Bayrakçı, Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:18 Kaynak: DHA

Emirgazi, Güncel
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