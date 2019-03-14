11 Aylık Nisan Bebeğin Cansız Bedeni, Atık Su Çukurunda Bulundu (2)
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TOPRAĞA VERİLDİKonya'nın Emirgazi ilçesinde, cansız bedeni evlerinin arkasındaki atık su çukurunda bulunan 11 aylık Nisan Düriye Bayrakçı, Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Konya'nın Emirgazi ilçesinde, cansız bedeni evlerinin arkasındaki atık su çukurunda bulunan 11 aylık Nisan Düriye Bayrakçı, Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:18 Kaynak: DHA
11 Aylık Nisan Bebeğin Cansız Bedeni, Atık Su Çukurunda Bulundu
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