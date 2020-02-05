11 ayrı evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 11 ayrı evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

11 ayrı evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 günde 11 ayrı evin kapı göbeği kırıp hırsızlık yaptığı belirlenen E.Ç. Serik ilçesinde, A.T. ve M.T. ise Antalya'da yakalandı.

11 ayrı evden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 günde 11 ayrı evin kapı göbeği kırıp hırsızlık yaptığı belirlenen E.Ç. Serik ilçesinde, A.T. ve M.T. ise Antalya'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden E.Ç. Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi.


31 Ocak ve 1 Şubat 2020 tarihlerinde Manavgat Aydınevler Mahallesi'nde 5, Kasaplar Mahallesi'nde 3 ve Mimar Sinan Mahallesi'nde 3 olmak üzere 11 ikametten kapı kilidi göbeklerini kırmak suretiyle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarının şüphelisi oldukları belirlenen 3 kişi yakalandı. Arka arkaya yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelinin görüntülerini tespit ettikten sonra Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve diğer ilçelere iletilerek bilgi paylaşımında bulundu. Kamera görüntülerinden belirlenen E.Ç., 2 Şubat 2020 günü Serik ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında hırsızlık olaylarında kullandığı tespit edilen 3 adet tornavida, 1 adet İngiliz anahtarı, 3 adet çorap ile 1 adet havlu ele geçirildi.


Manavgat Asayiş ekiplerince Serik ilçesinden teslim alınan E.Ç. Manavgat'ta 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde meydana gelen 11 ayrı hırsızlık olayının yanı sıra 18 Ekim 2019 tarihinde Sorgun Mahallesi 8008 Sokak ve Bahçelievler Mahallesi 5051 Sokak'ta 2 ayrı ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti.


İfadesiyle baskın düzenlendi


E.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda harekete geçen ekipler, Antalya'da 2 arkadaşıyla birlikte kaldığı eve baskın düzenledi. Şüphelinin kaldığı ikamette yapılan aramada A.T. ve M.T. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramada 4 adet laptop, 12 adet altın yüzük, 2 adet altın bileklik, 2 adet altın zincir, 1 çift altın küpe, 1 adet altın kolye ve kolye ucu, 1 adet tesbih, 1 adet tablet, 6 adet kol saati, 4 adet cep telefonu, 2 adet bilgisayar sarj adaptörü ile şüpheli M.T.'nin üst aramasında 5 bin 150 TL ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.


İşlemlerinin tamamlanmasının müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden Nizip Açık Cezaevinden izinli olarak çıktığı ve hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edilen E.Ç., Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edilirken A.T. ve M.T. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, serik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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